Ostatni trening chłopców przed zejściem do jaskini

27.06 | To już walka z czasem. Już czwarty dzień służby ratunkowe poszukują członków drużyny piłkarskiej (12 chłopców) i ich trenera, którzy weszli do kompleksu jaskiń na północy Tajlandii. Intensywny deszcz uwięził całą grupę w jaskini. Ich los nie jest na razie znany. Sytuacja jest poważna, bo wkrótce skończy im się powietrze.

28.06 | Do tajlandzkiej jaskini, w której uwięziona jest grupa nastolatków, przybyły z pomocą siły ratownicze armii USA - w czwartek poinformowały lokalne władze. Jednocześnie, w związku z ulewą, na miejscu wstrzymane musiały zostać działania nurków, którzy próbowali dostać się do zalewanej jaskini. Ratownicy opracowali już nowy plan dotarcia do poszukiwanych.

Szósty dzień poszukiwań i ani jednego śladu. Dwunastu chłopców i ich trener weszli do jaskini na wycieczkę i nie wyszli. Ratownicy przedzierają się przez wodę i szczeliny, i patrzy na to cała Tajlandia. W akcji pomagają już Brytyjczycy i Amerykanie, a dziś mają pomóc zrzucone do jaskini pudełka z jedzeniem.

01.07 | Amerykańskim komandosom udało się dotrzeć kilka kilometrów wgłąb jaskini Tham Luang do punktu, który znajduje się zaledwie 2-3 kilometry od przypuszczalnego miejsca pobytu zaginionych. Grupa 12 chłopców i ich trener zostali uwięzieni przez wlewającą się do jaskini wodę przed tygodniem. Wciąż jest nadzieja, że dzięki dostępowi do wody i tlenu grupa przeżyła i czeka na pomoc. Jak podkreślił burmistrz prowincji Chiang Rai, "sytuacja jest lepsza niż dotąd", ponieważ przestało padać.

To było 9 dni strachu, wyścigu z czasem i dramatycznej akcji ratunkowej. Zakończyło się sukcesem. Ratownicy dotarli do uwięzionych w jaskini w Tajlandii dwunastu chłopców i ich trenera. Jak podał gubernator prowincji - wszyscy żyją.

Dzieci w wieku 11-16 lat i ich 25-letni trener zaginęli 23 czerwca po południu po wejściu do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai w północnej części Tajlandii. Ratowało ich ponad tysiąc osób z tajlandzkimi komandosami, brytyjskimi ekspertami i siłami ratowniczymi amerykańskiej armii na czele. Szczęście w tym, że wszyscy chłopcy byli w świetnej formie, wysportowani i od dawna tworzyli jedną, zgraną drużynę. W poniedziałek zarówno oni, jak i ich trener, zostali odnalezieni. Wszyscy żyją i są bezpieczni. Muszą jeszcze zostać wydostani na powierzchnię. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

03.06 | Radość rodzin po odnalezieniu 12 chłopców i ich opiekuna w tajlandzkiej jaskini. - To jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Przez tyle dni czekałam tu na mojego syna - mówiła matka jednego z odnalezionych młodych piłkarzy. Wielu członków rodzin od ponad tygodnia koczowało przed wejściem do jaskini.

"Pierwszą rzeczą jaką zrobię, to mocno go przytulę"

03.07 | Zostali odnalezieni po 10 dniach, ale wrócić do domu mogą dopiero po kilku miesiącach. Okazuje się, że wydobycie 12 chłopców i ich opiekuna na powierzchnię jest ekstremalnie trudne. Prowadzi do nich wąski, kilkukilometrowy korytarz zalany wodą.

05.07 | Jak poinformował znajdujący się na miejscu akcji korespondent "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski, w czwartek w lokalnych mediach pojawiły się jednak informacje, że wejście do jaskini mogło być inicjatywą samych chłopców i odbyło się bez wiedzy trenera. Ten miał wejść do środka w poszukiwaniu swoich wychowanków dopiero zaalarmowany przez zaniepokojonych brakiem kontaktu z chłopcami rodziców.

To nie trener zaprowadził chłopców do jaskini? Relacja...

05.07 | Tajlandzkie media informują w czwartek, że wejście do jaskini Tham Luang mogło być inicjatywą samych chłopców, a nauczyciel ruszył za nimi, żeby pomóc im wyjść - relacjonuje przebywający na miejscu korespondent "Faktów" TVN, Wojciech Bojanowski. Tymczasem gubernator prowincji prowadzący akcję ratunkową poinformował, że jedna z grup wolontariuszy działająca na własną rękę prawdopodobnie przypadkiem zaczęła wpompowywać wodę z powrotem do jaskini.

05.07 | 12 dzieci i ich opiekun jest uwięzionych w podtopionej jaskini około kilometr pod ziemią i 4,5 kilometra od wejścia. Przez dziewięć dni bez jedzenia i picia oczekiwali na ratunek na małej błotnistej wysepce w jednej z komór jaskini. Ich odnalezienie było ogromnym sukcesem. Teraz trwa walka, by całych i zdrowych wydostać na zewnątrz. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Co wiemy o chłopcach uwiezionych w jaskini?

06.07 | Nadchodzący monsun, a także stale obniżający się poziom tlenu w jaskini Tham Luang w Tajlandii to główne problemy znajdującej się na miejscu ekipy ratunkowej. Rozważa się doprowadzenie pięciokilometrowej rury z tlenem lub rozpoczęcie odwiertu do miejsca, gdzie znajduje się 12 chłopców wraz z trenerem, którzy przebywają tam od 13 dni. "Musimy próbować wszystkiego" - mówi rzecznik ekipy ratunkowej.

06.07 | Na jaskinię Tham Luang zwrócone są oczy całego świata. To miejsce, gdzie trwa dramatyczna walka z czasem, o uratowanie 12 młodych piłkarzy i ich trenera. Akcja ratunkowa jest niezwykle niebezpieczna, kompleks jaskiń ciągnie się przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie i często zalewa je woda. W piątek zginął ratownik biorący udział w akcji wydostania chłopców. Zmarł po utracie przytomności spowodowanej brakiem tlenu po wejściu do środka.

07.07 | Ratownicy wnieśli do jaskini listy do chłopców od rodzin, które oczekują przed jaskinią. W ubiegłym tygodniu nurkowie wnieśli telefon komórkowy, ale nie udało się dodzwonić.

07.07.| Mijają kolejne dni od odnalezienia uwięzionych w tajlandzkiej jaskini chłopców i ich opiekuna. Wciąż jednak nie wiadomo w jaki sposób ewakuować grupę na powierzchnię. Pod uwagę brane są różne scenariusze. Wśród nich ten, który zakłada nauczenie chłopców nurkowania i w eskorcie doświadczonych ratowników wyprowadzenie ich z jaskini. O ryzykach związanych z tym rozwiązaniem oraz możliwościach powodzenia akcji na antenie TVN24 mówili doświadczeni nurkowie jaskiniowi - Paweł Myśliński i Daniel Kowalski. - Właściwie 99 procent osób nurkujących i doświadczonych nurków nie podjęłoby się nurkowania tam- zwrócił uwagę Myśliński. - Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta woda, na którą mówimy woda, to tak naprawdę jest pewnie błotnista breja. To jest nurkowanie niesamowicie ekstremalne - dodał.

08.07 | W niedzielę rano czasu polskiego rozpoczęła się operacja wyciągania dwunastu chłopców i ich trenera z jaskini w Tajlandii. - To jest zła wiadomość, bo z jednej strony im szybciej wyciągniemy tych chłopaków tym lepiej, ale z drugiej wiadomo było, że im więcej czasu poświęcimy, tym lepiej będziemy przygotowani - ocenił w TVN24 nurek Maciej Cepin. Przypomniał, że akcja rozpoczęła się "pomimo zapowiedzi, że być może będziemy potrzebowali miesięcy, żeby oswoić chłopaków ze sprzętem do nurkowania". W TVN24 trwa wydanie specjalne.

08.07 | Tajowie są bardziej odporni na stres. To jest inna mentalność, są pozytywnie nastawieni do życia - mówił w TVN24 Łukasz Nowak, podróżnik, nurek, który doskonale zna Tajlandię. Wskazywał, że to właśnie takie nastawienie pomogło chłopcom przetrwać ponad dwa tygodnie w jaskini. Zaznaczył też, że uwięziony z nimi trener "świetnie sobie poradził" z tą trudną sytuacją.

Foto: Cable News Network Inc. All rights reserved 2018 | Video: Cable News Network Inc. All rights reserved 2018

Nagranie z treningu uwięzionych chłopców