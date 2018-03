Terry Bryant trafił do aresztu, a statuetka wróciła do aktorki

31.01.| - Myślisz, że martwi się o syna? Akurat! Nabrał kredytów. Teraz boi się, że go wywalą – tak" mówi o swoim mężu w rozmowie z kosmetyczką Żenia, bohaterka "Niemiłości” Andrieja Zwiagincewa, nominowanego do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nowe dzieło twórcy także nominowanego do Oscara "Lewiatana" zachwyciło publiczność i krytyków MFF w Cannes w zeszłym roku. Film w kinach od 2 lutego.

03.03.| Po trosze western o samotnej mścicielce, po części kryminał, wreszcie czarna komedia, z mistrzowskimi aktorskimi kreacjami."Trzy bilboardy za Ebbing, Missouri" mają wszystko, co niezbęne, by zgarnąć Oscara za najlepszy film, choć w ostatnich dniach bukmacherzy typują "Kształt wody". W ubiegłym roku eksperci byli jednak absolutnie pewni zwycięstwa w głównej kategorii musicalu "La la Land", tymczasem wygrał skromny "Moonlight". To pokazuje, że gdy mowa o głownej kategorii w oscarowej rywalizacji nie istnieją pewniacy.

Na balu po gali rozdania Oscarów skradziono statuetkę Frances McDormand, która dostała ją za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. Terry Bryant chwalił się nią w internecie i wśród gości Balu Gubernatora. Mówił, że otrzymał ją jako najlepszy producent, lub za najlepszą muzykę. Zdemaskował go jeden z fotoreporterów, który nie pamiętał go z rozdania nagród i zawiadomił policję. Bryant trafił do aresztu, a statuetka Oscara wróciła do aktorki. Fragment programu "Dzień po dniu".