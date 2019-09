Ortodoksyjni Żydzi sprzeciwiają się rządowym planom, by obowiązywał ich powszechny pobór do wojska. Do tej pory w Izraelu osoby studiujące w szkołach religijnych były zwolnione z obowiązkowej służby w armii. Za każdym razem, gdy władze zapowiadają pozbawienie ich tego przywileju, dochodzi do protestów. Materiał programu "Epicentrum" w TVN24 BiS.