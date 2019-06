Udawała chorą, by spotkać się z Putinem. Usłyszała wyrok

Al Bano to gwiazda włoskiej muzyki lat 70. (zdjęcia archiwalne)

25.08. | Gwiazdor filmów akcji Steven Seagal złożył wizytę Aleksandrowi Łukaszence. Amerykański aktor przyjechał do Mińska w celach biznesowych. Prezydent Białorusi zaprowadził go na wykopki.

14.06 | Włoska aktorka Ornella Muti została prawomocnie skazana na pół roku więzienia w zawieszeniu i 500 euro grzywny za to, że udając chorą odwołała swój występ w teatrze, by wziąć udział w uroczystej gali z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

