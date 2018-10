Franciszek: międzynarodowa solidarność zdaje się stygnąć

Video: Reuters / APTN

Papież o udziale Polski w tragicznej historii Litwy

26.09 | We wtorek zakończyła się pielgrzymka papieża do państw nadbałtyckich, której jednym z powodów było stulecie niepodległości Litwy. W drodze powrotnej do Tallina Franciszek powiedział, że Polska była częścią litewskiej historii, choć jak zaznaczył, nie zawsze pozytywną. Ojciec Święty stwierdził, że w przeszłości kraj ten wycierpiał nie tylko ze wschodu. - Część tej tragicznej historii przyszła z zachodu, od Niemców, Polaków, ale przede wszystkim nazizmu - mówił papież.

»