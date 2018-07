Orban spodziewa się dużych zmian w Europie. "Wybory mogą być tektonicznym wstrząsem"

Premier Viktor Orban powiedział, że wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku mogą być "tektonicznym wstrząsem", po którym Europa będzie zmierzać ku nieliberalnej chrześcijańskiej demokracji.

Orban w sobotę przemawiał do uczestników uniwersytetu letniego i obozu dla młodzieży węgierskiej w Baile Tusnad w Rumunii, w regionie zamieszkanym przez węgierskich Szeklerów w Siedmiogrodzie.

"Czy na pewno jesteście z nami?" Timmermans o Polsce i Węgrzech Frans Timmermans... czytaj dalej »

Premier powiedział, że zwrot ku nieliberalnej chrześcijańskiej demokracji położy kres erze "multikulturalizmu". Ocenił, że głosowanie w 2019 roku musi dowieść, że istnieje alternatywa dla demokracji liberalnej, która jego zdaniem jest "liberalną niedemokracją".



Oskarżył zachodnie "elity polityczne" o to, że nie uchroniły Wspólnoty przed muzułmańskimi imigrantami, i dodał, że elity te powinny już odejść. - Ich celem było przekształcenie Europy, przeprowadzenie jej do postchrześcijańskiej ery i do ery, w której narody znikają. Ten proces może być przerwany dzięki wyborom europejskim - oznajmił. Podkreślił, że chrześcijańska demokracja odrzuca multikulturalizm i imigrację.

Relacje z Rosją

Orban: dni tej Komisji Europejskiej są policzone, musimy dotrwać do maja Jest potrzebna... czytaj dalej » Odnosząc się do stanowiska Unii Europejskiej wobec Kremla Orban powiedział, że "prowadzi ona prymitywną politykę (...) sankcji, która powołuje się na zagrożenie dla bezpieczeństwa". W stosunkach z Moskwą Unia powinna wprowadzić rozróżnienie między państwami i, z pomocą NATO, dostarczyć gwarancji bezpieczeństwa Polsce i krajom bałtyckim, ale innym - jak Węgry - pozwolić na prowadzenie wolnego handlu z Rosją.



Agencja Reutera przypomina, że Orban zbudował "ciepłą relację" z Rosją i wielokrotnie wcześniej krytykował sankcje nałożone na Moskwę po aneksji Krymu.



W Baile Tusnad wyraził też przekonanie, że Węgry nigdy nie były tak silne od zawarcia Traktatu z Trianon z 1920 roku, po którym straciły dwie trzecie terytorium (w tym Siedmiogród, Chorwację, Słowację oraz Banat i Baczkę).

Zadania dla Węgier

Zapowiedział, że w 2030 roku jego kraj będzie jednym z pięciu państw unijnych, w których są najwyższe standardy życiowe. Ponadto oświadczył, że odwróci się do tego czasu spadkowy trend demograficzny na Węgrzech, a autostrady dosięgną wszystkich granic kraju, który stanie się też niezależny energetycznie i rozbuduje siły zbrojne.



Za jedno z najważniejszych zadań stojących przed Węgrami wyliczył "odbudowanie Basenu Karpat", czyli Kotliny Panońskiej. Ocenił, że mieszkający tam "Węgrzy pokonali pewną barierę psychologiczną, gdy miliony etnicznych Węgrów" odzyskały węgierskie obywatelstwo. Od 2011 roku na Węgrzech obowiązują przepisy umożliwiające szybkie przyznawanie obywatelstwa Węgrom żyjącym za granicą.



- Era stu lat samotności doszła do końca. Znów jesteśmy silni, zdeterminowani, odważni, mamy siłę, mamy pieniądze i mamy środki - oznajmił Orban i dodał, że Budapeszt pokazał swym sąsiadom w ostatnich latach, że "ktokolwiek współpracuje z Węgrami, ten ma się dobrze".



W 2014 roku właśnie w Baile Tusnad Orban wygłosił słynne przemówienie, w którym wystąpił z koncepcją demokracji nieliberalnej.