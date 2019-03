Fidesz w tarapatach. Orban przeprasza za "napastliwy język"





Foto: PAP/EPA/Szilard Koszticsak | Video: Reuters Victor Orban spotkał się z Manfredem Weberem, który we wtorek złożył wizytę w Budapeszcie

Premier Węgier Viktor Orban w liście do przywódców partii należących do Europejskiej Partii Ludowej (EPL), które chciały wykluczenia z tej grupy rządzącego na Węgrzech Fideszu, apeluje o zrewidowanie tego stanowiska i przeprasza za "napastliwy język".

Niezależny portal index.hu przytacza w czwartek list Orbana, opublikowany w belgijskim dzienniku "De Standaard", a skierowany do flamandzkiej partii chrześcijańsko-demokratycznej CD&V.

Rzecznik Orbana, Bertalan Havasi, potwierdził agencji MTI, że listy tej treści zostały wysłane do wszystkich partii członkowskich EPL, opowiadających się za wykluczeniem Fideszu.



"Nie jest tajemnicą, że istnieją poważne różnice zdań między Fideszem i CD&V w kwestii migracji, kultury chrześcijańskiej oraz ochrony przyszłości Europy. Nie jest też tajemnicą, że nie chcemy zmieniać stanowiska w tej sprawie. Jednakże nie uważam za rozsądne, by takie różnice poglądów rozwiązywać przez wykluczanie jednej partii z rodziny partyjnej. Dlatego chciałbym uprzejmie prosić o zrewidowanie wniosku o wykluczenie" – napisał Orban.

Orban nazwał w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Welt am Sonntag" z 3 marca "pożytecznymi idiotami" członków EPL nawołujących do wykluczenia z tej grupy Fideszu. "Są przekonani, że prowadzą walkę duchową, podczas gdy służą interesom innych - naszych przeciwników" - dodał. Podkreślił, że w rzeczywistości atak nadchodzi z lewicy, "by osłabić nie nas, lecz EPL".

Minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas mówił we wtorek, że rząd Węgier nie chciał nikogo urazić sformułowaniem "pożyteczni idioci", jeśli jednak ktoś poczuł się urażony, rząd jest gotów przeprosić.

Warunki stawiane przez EPL

Scenariusz awaryjny Orbana: rozmowy będą w Polsce Premier Węgier... czytaj dalej » Szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber nie wykluczył tydzień temu, że 20 marca zgromadzenie polityczne EPL podejmie decyzję o wykluczeniu Fideszu.

Postawił tej partii następujące warunki: usunięcie wszystkich plakatów rządowych, w których szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i amerykański finansista George Soros są oskarżani o działania na rzecz sprowadzenia do Europy milionów imigrantów, uznanie, że kampania ta zaszkodziła wielu ugrupowaniom, a także wyjaśnienie sytuacji założonego przez Sorosa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU), który zapowiedział przeniesienie do Wiednia większości swoich kursów, ponieważ władze Węgier nie podpisały z nim odpowiedniego porozumienia.

Do wykluczenia Fideszu z EPL lub zawieszenia jego członkowska w grupie wezwało 13 jej partii członkowskich.

Weber rozmawiał na ten temat z Orbanem we wtorek w Budapeszcie. Po spotkaniu oznajmił, że przebiegło ono w konstruktywnej atmosferze, ale problemy nie zostały jeszcze rozwiązane.