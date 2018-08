Hemingway przed śmiercią napisał opowiadanie. Zostanie opublikowane





Napisane w 1956 roku opowiadanie Ernesta Hemingwaya pod tytułem "A Room on the Garden Side" ("Pokój od strony ogrodu") ukaże się po raz pierwszy drukiem - poinformowała agencja AP. Opublikowane zostanie w tym tygodniu, w letnim numerze amerykańskiego kwartalnika literackiego "Strand Magazine".

Ulubione miejsce Picassa i Hemingwaya. Jeden z symboli Paryża ponownie otwarty Ponad 200... czytaj dalej » "W pełni odsłania się w nim głębokie uwielbienie Hemingwaya dla jego ukochanego miasta, które dopiero co wydobyło się spod nazistowskiej okupacji" - napisał redaktor naczelny "Strand Magazine" Andrew F. Gulli. Z kolei Kirk Curnutt, członek zarządu The Hemingway Society, zaznaczył w posłowiu, że "ta historia zawiera w sobie wszystko (...), co czytelnicy kochają w twórczości Hemingwaya".

Jak podała agencja informacyjna Associated Press, fabuła "A Room on the Garden Side" toczy się paryskim hotelu Ritz, o którym Hemingway zwykł mawiać, że "wyzwolił bar w Ritzu". Narratorem jest alter-ego pisarza o imieniu Robert, który nosi ten sam, co Hemingway pseudonim - Papa. "Robert i jego otoczenie popijają wino, cytują Baudelaire'a i dyskutują o 'brudnym rzemiośle wojny'" - podała AP.

"Wojna była muzą Hemingwaya"

W opowiadaniu roi się też od cytatów i odwołań do utworów Victora Hugo, Marcela Prousta oraz do "Kwiatów zła" Charlesa Baudelaire'a.

Jak przypomniała agencja, "wojna przez wiele lat była muzą Hemingwaya". W czasie I wojny światowej był kierowcą ambulansu i czerpiąc z tych doświadczeń napisał klasyczną już dziś powieść "Pożegnanie z bronią". Hiszpańska wojna domowa zainspirowała go do stworzenia "Komu bije dzwon". Podczas II wojny światowej był żołnierzem i korespondentem wojennym, a w sierpniu 1944 roku uczestniczył w wyzwalaniu Paryża, co opisał w cyklu reportaży opublikowanych w "Collier's Magazine".

Prawnuczka Hemingwaya wśród jurorów Konkursu Polskiego Prawnuczka... czytaj dalej » Hemingway w chwili swego samobójstwa w 1961 roku pozostawił po sobie wiele nieopublikowanych utworów. Na przykład jego słynne wspomnienia o Paryżu lat dwudziestych XX wieku pod tytułem "Ruchome święto" ukazały się trzy lata po śmierci. Inne pośmiertne książki Hemingwaya to między innymi powieści - wydany w 1986 roku "Rajski ogród" i opublikowane w 1970 roku "Wyspy na Golfsztromie" - oraz wydany w 1985 roku zbiór relacji o walkach byków pod tytułem "The Dangerous Summer".

"Zawsze możesz je opublikować po mojej śmierci"

Jak poinformowała AP, Hemingway w ostatniej dekadzie życia napisał kilka opowiadań, których akcja toczy się podczas II wojny światowej. W sierpniu 1956 roku powiedział swemu wydawcy Charlesowi Scribnerowi Jr., że ukończył pięć opowieści: "A Room on the Garden Side", "The Cross Roads", "Indian Country and the White Army", "The Monument" i "The Bubble Reputation".

- Przypuszczam, że te historie są nieco szokujące, ponieważ podejmują tematykę nieregularnych oddziałów, walki oraz ludzi, którzy rzeczywiście zabijają ludzi - powiedział Hemingway Scribnerowi, dodając "w każdym razie, zawsze możesz je opublikować po mojej śmierci".