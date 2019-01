"Niezależne międzynarodowe śledztwo" w sprawie Chaszodżdżiego. ONZ wyznaczyła zespół





Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) wyznaczyło w piątek trzyosobowy zespół ekspertów, którzy mają przeprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa krytycznego wobec władz w Rijadzie saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

Specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji Agnes Callamard powiedziała agencji Reutera, że w przyszłym tygodniu pojedzie do Turcji, aby poprowadzić "niezależne międzynarodowe śledztwo" w sprawie zabójstwa Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Doszło do niego 2 października ub.r.



Urzędnik Departamentu Stanu: Rijad "nie osiągnął jeszcze progu wiarygodności" Zdaniem Stanów... czytaj dalej » Biuro UNHCHR poinformowało w oświadczeniu, że niezależny panel będzie dążył do ustalenia "charakteru i zakresu odpowiedzialności państw i osób za to zabójstwo". Pozostali dwaj członkowie zespołu ekspertów to brytyjska adwokatka Helena Kennedy i Duarte Nuno Vieira - patomorfolog i profesor wydziału medycyny sądowej i etyki oraz prawa medycznego na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii.

Cała trójka będzie w Turcji od 28 stycznia do 3 lutego, a w czerwcu planuje zdać raport Radzie Praw Człowieka ONZ.

Morderstwo dziennikarza, podejrzenia padają na saudyjskiego księcia

Amerykańskie agencje wywiadowcze oraz władze Turcji uważają, że saudyjski następca tronu książę Muhammad ibn Salman zlecił przeprowadzenie operacji mającej na celu zabicie Chaszodżdżiego i twierdzą, że jego ciało zostało rozczłonkowane i przeniesione w nieznane miejsce. Senat USA przyjął rezolucję, w której uznał księcia Muhammada za odpowiedzialnego za tę śmierć.



Rijad zaprzecza, by książę Muhammad miał jakikolwiek udział w zabójstwie. Saudyjskie władze utrzymują, że operacja, w wyniku której zamordowano dziennikarza, przeprowadzona została poza kontrolą państwa; nadzorowana była przez dwóch urzędników, których później zwolniono ze stanowisk.

Miał przenosić walizki z ciałem Chaszodżdżiego. Telewizja pokazała nagranie Turecka... czytaj dalej » Rzecznik saudyjskiej prokuratury poinformował w ubiegłym roku, że 21 Saudyjczyków zostało aresztowanych w związku ze sprawą Chaszodżdżiego, z których 11 zostało oskarżonych. Prokurator powiedział na początku stycznia 2019 roku, że domaga się kary śmierci dla pięciu z 11 oskarżonych.

Nie wiadomo, czy eksperci będą chcieli pojechać do Arabii Saudyjskiej ani czy władze w Rijadzie będą z nimi współpracować. Saudyjska misja dyplomatyczna w Genewie nie odpowiedziała agencji Reutera na pytania.

Dyrektor wykonawczy organizacji Human Rights Watch Kenneth Roth napisał w czwartek na Twitterze, że "jej (Callamard) śledztwo powinno przygotować grunt pod bardzo potrzebne i zakrojone na szeroką skalę dochodzenie ONZ".