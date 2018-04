Foto: YOUSSEF BADAWI/PAP/EPA Video: Cezary Grochot / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

12.04.2018 | Amerykańskie siły coraz bliżej Syrii. Czy i...

Kolejne amerykańskie okręty zmierzają w kierunku Syrii. Na Morzu Śródziemnym są gotowe dwa niszczyciele i rakiety Tomahawk. Jeśli Ameryka do udziału w interwencji przekona Wielką Brytanię, to zaangażowane do działań zostaną też brytyjskie bazy na Cyprze. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

