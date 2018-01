ONZ: od połowy grudnia przed wojną uciekło 270 tysięcy Syryjczyków





Foto: Yanya Nemah/PAP/EPA W Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13,1 mln ludzi

Ponad 270 tysięcy Syryjczyków od połowy grudnia w prowincjach Idlib i Hama na północnym zachodzie Syrii musiało uciekać z domów w związku z wojną - poinformowała we wtorek zastępczyni do spraw humanitarnych sekretarza generalnego ONZ Ursula Mueller.

Obozy dla uchodźców są przepełnione ponad miarę i część uciekających przed przemocą schroniła się w 160 prowizorycznych obozach w prowincji Idlib - powiedziała Mueller, zwracając uwagę, że wiele rodzin ma tam do dyspozycji wspólne namioty.

Władze zablokowały konwoje humanitarne

Spotkanie w sprawie Syrii bez Kurdów. Powód: ofensywa w Afrinie Kurdowie... czytaj dalej » - Naloty powietrzne i walki na południu Idlibu i północy Hamy zmusiły do opuszczenia domów ponad 270 tysięcy osób - podkreśliła Mueller, dodając, że w samym tylko grudniu obiektem ataków było 16 szpitali i klinik.



W rejonie Afrinu z domów pouciekało 15 tysięcy ludzi i tysiąc w rejonie pobliskiego Aleppo. Są to obszary od wielu dni bombardowane przez siły tureckie walczące z milicjami kurdyjskimi.



Mueller powiedziała również w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że władze syryjskie zablokowały w styczniu konwoje humanitarne, począwszy od niewyrażenia zgody na przejazd dwóch konwojów do rejonów, do których trudno było dotrzeć w grudniu.



Dostęp do innych regionów Syrii jest też blokowany przez władze lokalne. W Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13,1 mln ludzi, w tym 6,1 mln tych, którzy zmuszeni byli uciekać z domów.