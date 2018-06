"Wiarygodne, szokujące" doniesienia o setkach zabójstw

Video: Reuters TV

Protest w Wenezueli

22.06 | Wenezuelskie siły bezpieczeństwa mogły zabić setki demonstrantów – poinformowała w piątek Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dodała, że domniemani sprawcy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, co wskazuje na to, praworządność jest "praktycznie nieobecna" w Wenezueli.

»