Foto: EPA/MIGUEL GUTIÉRREZ Video: AP

Wenezuelczycy nie mogą pracować. Bo nie stać ich na dojazd

20.02 | Czterocyfrowa inflacja, brak podstawowych artykułów i gospodarcza recesja to codzienność, z którą muszą zmagać się Wenezuelczycy. Teraz do listy problemów można dopisać kolejny. W ostatnich dniach gazety i media społecznościowe były przepełnione doniesieniami o zastojach w wielu zakładach. Powód? Skromne zarobki uniemożliwiają pracownikom dojazd do pracy. Materiał programu "24 Godziny".

