ONZ apeluje: Rosja musi powstrzymać tortury wobec osadzonych

"Sytuacja Sencowa jest okropna i tragiczna"

- Sytuacja Sencowa jest okropna i tragiczna. Z jednej strony jego zachowanie jest bardzo odważne, ale równocześnie tragiczne - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. Jego zdaniem relacje Putina z Trumpem są nie do końca do zdefiniowania. Były premier stwierdził także, że jedynym powodem, który mógłby skłonić Putina do reorientacji politycznej, byłaby sytuacja ekonomiczna.

