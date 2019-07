Prezydent Ukrainy proponuje wymianę więźniów. Chce uwolnienia Sencowa





Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w piątek wymianę więźniów z Rosją. Oświadczył, że Ukraina jest gotowa uwolnić zatrzymanego za zdradę stanu dziennikarza Kyryła Wyszynskiego, jeśli Rosja uwolni skazanego na 20 lat kolonii karnej reżysera Ołeha Sencowa.

- Jeśli mówimy o dobrej woli i rzeczywiście chcemy, by doszło do wymiany w najbliższym czasie, to jesteśmy gotowi wymienić Wyszynskiego na Sencowa – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziennikarzom w Kijowie. Zełenski spotkał się z rodzinami ukraińskich jeńców Prezydent Ukrainy... czytaj dalej »

"W odniesieniu do marynarzy nie rozmawiamy o wymianie"

Zełenski podkreślił, że negocjacje na temat uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach nie dotyczą 24 marynarzy, którzy w listopadzie zostali zatrzymani przez siły Rosji w wyniku ataku na trzy niewielkie okręty ukraińskiej marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej.

- W odniesieniu do naszych marynarzy nie rozmawiamy o wymianie. Powinni oni zostać po prostu uwolnieni – zaznaczył prezydent Ukrainy.

W czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że "znakomitym pierwszym krokiem" w rozpoczęciu normalizacji stosunków rosyjsko-ukraińskich mógłby być powrót do Rosji aresztowanego na Ukrainie dziennikarza rosyjskich mediów Wyszynskiego. W ten sposób Pieskow skomentował wypowiedź Zełenskiego o tym, że pierwszym krokiem w procesie normalizacji stosunków między obu krajami mogłoby być uwolnienie przetrzymywanych przez Rosję 24 ukraińskich marynarzy. Nagroda Sacharowa dla Ołeha Sencowa. Symboliczne wręczenie w Strasburgu Parlament... czytaj dalej »

Aresztowania Sencowa i Wyszynskiego

Pochodzący z zajętego przez Rosję Krymu ukraiński reżyser Ołeh Sencow aresztowany został w Symferopolu i przewieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku Sencow został skazany na 20 lat kolonii karnej za domniemane przygotowywanie zamachów terrorystycznych na zaanektowanym Krymie. Reżyser odrzuca te oskarżenia.

Wyszynski z kolei był szefem kijowskiego biura rosyjskiej agencji prasowej RIA-Nowosti. Dziennikarz jest obywatelem Ukrainy, posiadającym także od 2015 roku paszport rosyjski. Wyszynski został zatrzymany w maju zeszłego roku w Kijowie. Ukraińskie służby zarzucają mu, iż przygotowywał materiały dziennikarskie usprawiedliwiające rosyjską aneksję Krymu i działania separatystów w Donbasie. Dziennikarz twierdzi, że padł ofiarą prowokacji.