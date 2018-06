Rosjanie go zamknęli, głoduje. "Wiarygodnych wiadomości o stanie jego zdrowia nie ma"

Ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który prowadzi głodówkę w rosyjskiej kolonii karnej, nie zamierza rezygnować ze swojego protestu – poinformowała siostra uwięzionego, Natalia Kapłan.

- Według informacji rosyjskiej obrończyni praw człowieka Zoi Swietowej w piątek [8 czerwca – red.] został on przewieziony na reanimację. Obecnie znajduje się na oddziale lekarskim. Wiarygodnych wiadomości o stanie jego zdrowia nie ma; pod koniec tygodnia przyjedzie do niego adwokat – przekazała.



- Na razie nie wiadomo, czy zastosowano wobec niego przymusowe karmienie, którym mu grożono. Ołeh nie mówił mi niczego o stanie swojego zdrowia. Nie zamierza się jednak poddawać, nie zamierza umierać, ale i nie ma zamiaru rezygnować z głodówki – podkreśliła Kapłan.



Czwartek jest 32 dniem protestu głodowego Sencowa. Reżyser domaga się uwolnienia 64 Ukraińców, którzy znajdują się w rosyjskich więzieniach.



Pochodzący z zaanektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu Sencow został aresztowany w Symferopolu i przewieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny.



W środę do Rosji udała się ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa, która ma zamiar spotkać się z więzionymi tam Ukraińcami. W jej planach jest m.in. wizyta w kolonii karnej, w której odbywa swój wyrok Sencow.