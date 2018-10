Najpierw "Konstytucja!", potem "Andrzej Duda!". Prezydent czekał, aż sala ucichnie

Video: tvn24

Prezydent o uchwałach sędziów krakowskiej apelacji

15.10 | To absurd, który pokazuje głęboki stan niewiedzy sędziów, to żenujące - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do uchwały Sądu Apelacyjnego w Krakowie dot. ewentualnego postawienia go przed Trybunałem Stanu.

