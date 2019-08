Chiny nie wyraziły zgody na wizytę w Hongkongu dwóch amerykańskich okrętów

Pozostałe informacje

Po starciach demonstrantów z policją międzynarodowe lotnisko w Hongkongu w środę wznowiło działalność. Władze miasta do ochrony... czytaj dalej »

07:11

Odtwórz: "Unikatowe wydarzenie w dziejach opery" odwołane. Powodem zarzuty wobec Domingo

Dyrekcja drugiej co do wielkości w Ameryce Północnej opery w San Francisco (SFO) zdecydowała we wtorek o odwołaniu benefisu z... czytaj dalej »