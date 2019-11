Rekordowa amnestia w historii USA

Foto: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]

Amnestia w stanie Oklahoma. Blisko 500 więźniów zwolnionych

6.10 | 462 osób, więcej niż kiedykolwiek w ciągu jednego dnia w historii USA, wyszło we wtorek na wolność dzięki amnestii ogłoszonej przez republikańskiego gubernatora Kevina Stitta. Jak tłumaczył gubernator, ułaskawieni "otrzymali drugą szansę". Obecnie w więzieniach w USA przebywa ponad 1,5 milionów osób.

