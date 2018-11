"Co się stanie, gdy się zapalimy?". "Nie zapalimy się, wszystko będzie dobrze"

Pożar szaleje na wschód od Los Angeles. Dotarł do obszarów nadmorskich, w tym do Malibu, gdzie swoje rezydencje ma wiele gwiazd i celebrytów. 250 tysięcy osób musiało się ewakuować.

Pożar szaleje na wschód od Los Angeles. Dotarł do obszarów nadmorskich, w tym do Malibu, gdzie swoje rezydencje ma wiele gwiazd i celebrytów. 250 tysięcy osób musiało się ewakuować.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Trzy duże pożary szaleją na północy i południu stanu