Brytyjczycy ujawniają tożsamość Rosjan podejrzanych o otrucie Skripala. May: to oficerowie GRU

Brytyjska prokuratura poinformowała, że ma wystarczające dowody, by postawić zarzut usiłowania zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córki dwóm obywatelom Rosji. To Aleksandr Pietrow i Rusłan Boszyrow. Brytyjska premier Theresa May poinformowała, że mężczyźni zostali zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i musieli działać za przyzwoleniem władz w Moskwie.