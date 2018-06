Bitwa o ważny jemeński port. Ruszyła ofensywa





»

Jemeńskie wojska wspierane przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęły w środę atak na główne miasto portowe Jemenu, Al-Hudajdę, które jest w rękach szyickich rebeliantów z ruchu Huti - podała telewizja Al-Arabija.

Bitwa o Hudajdę będzie prawdopodobnie największą podczas trzyletnich walk pomiędzy koalicją państw arabskich a rebeliantami z Huti, wspieranymi przez Iran.

Ponad ośmiu milionom Jemeńczyków grozi głód Wysoki rangą... czytaj dalej » Reuters pisze, że koalicja z samolotów i okrętów prowadzi ostrzał pozycji Hutich, wspierając ofensywę lądową jemeńskiego wojska, które zgromadzone zostało na południe od miasta.

Rebelianci grozili, ONZ apeluje o rozejm

Przywódca rebeliantów Muhammad Ali Al-Huti na Twitterze ostrzegał, że jeśli zostanie zaatakowana Hudajda, to on ostrzela tankowce na Morzu Czerwonym

Telewizja Hutich podała w środę, że dwa pociski trafiły w barkę. Informacji tej nie potwierdziła jednak koalicja.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nalegała, by strony konfliktu podpisały porozumienie, by uniknąć walk o Hudajdę. Zwracała uwagę, że konflikt zaostrzy kryzys humanitarny i jeszcze bardziej pogorszy dostęp do jedzenia, leków i paliw.

ONZ szacuje, że w mieście żyje około 600 tysięcy ludzi. W najgorszym możliwym scenariuszu zginąć mogłoby nawet 250 tysięcy osób. Kolejne tysiące zostałyby narażone na śmierć głodową.

Źródło: Google Maps Al-Hudajda w Jemenie

Apel ONZ i Czerwonego Krzyża

W środę ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) wezwały strony konfliktu do ochrony cywilów.

"Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, strony konfliktu muszą zrobić wszystko, co możliwe, by chronić cywilów i zapewnić im dostęp do pomocy, której potrzebują do przeżycia" – oświadczyła oenzetowska koordynator humanitarna ds. Jemenu Lise Grande.

Skazani na śmierć "za stworzenie komórki w imieniu Iranu" Sąd w Arabii... czytaj dalej » Z kolei rzeczniczka ICRC Marie-Claire Feghali oświadczyła, że atak na Hudajdę "prawdopodobnie zaostrzy katastrofalną już sytuację humanitarną w Jemenie".

Jemen w chaosie

Od marca 2015 roku koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej zwalcza Hutich, zmierzających do obalenia prezydenta Jemenu Abd ar-Raba Mansura al-Hadiego. Huti kontrolują Sanę oraz duże tereny na północy i zachodzie kraju. Saudyjczycy chcą, by władzę w Jemenie całkowicie przejął prezydent Hadi.

Teheran zaprzecza, jakoby dozbrajał rebeliantów.

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się wraz z interwencją Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników.