Najstarszy zapis fragmentu "Odysei". "Obiekt o wielkim znaczeniu"

Foto: Reuters Video: TVN24 BiS

Archeologiczny przełom. Odkryto blisko 60 tysięcy nieznanych...

05.02 | Nowoczesne metody badań przy użyciu technologii laserowych pozwoliły naukowcom w Gwatemali stwierdzić, że pozostałości miast Majów w rejonie Tikal to jedynie coś w rodzaju wierzchołka góry lodowej. Dużo więcej jest zasypane i zarośnięte dżunglą. Ale dzięki technologii nie trzeba było kopać, by dokonać zaskakujących ustaleń. Istniała tam metropolia, w której mogło mieszkać kilka milionów ludzi, a poziom rozwoju tej cywilizacji przewyższał to co istniało w starożytnej Grecji czy Rzymie. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS

»