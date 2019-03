"Zagubiona", "bez planu", jej czas "dobiega końca"

Video: tvn24

Pytania o brexit

15.03 | Czego chcą Brytyjczycy? Patrząc przez pryzmat brexitu na to pytanie trudno wprost odpowiedzieć. Na razie realny wydaje się brexit z poślizgiem. Furtka do takiego scenariusza już została otwarta, ale i to może okazać się politycznie kłopotliwe. Coraz częściej pada pytanie, co z wyborami do Parlamentu Europejskiego, jeśli Brytyjczycy nie opuszczą Unii to czy powinni brać w nich udział. Maciej Warsiński

»