"To płacz dziecka... Tam jest!". Znaleźli w lesie dziewczynkę

28.06 | Szczęśliwie zakończyły się wielogodzinne poszukiwania dwuletniej dziewczynki w amerykańskim stanie Georgia. Dziewczynka w nocy wyszła z domu i zgubiła się w lesie - prawdopodobnie chciała pójść do swojej mamy, która niedawno trafiła do szpitala. Moment odnalezienia dziecka zarejestrowała kamera, którą miał przy sobie jeden policjantów.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Dziewczynka zgubiła się w lesie