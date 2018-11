W lesie miała odnaleźć skradzione dzieło Picassa. Teraz ostrzega: to oszustwo





Holenderska pisarka, autorka książki o głośnej kradzieży obrazów, twierdzi, że otrzymała tajemniczą wiadomość ze wskazówkami o miejscu ukrycia skradzionego sześć lat temu dzieła Picassa. Podążając za instrukcjami, znalazła w Rumunii zawinięty w folię obraz. Miała to być "Głowa arlekina" pędzla hiszpańskiego artysty. Euforię przerwała jednak belgijska grupa teatralna, która przekazała w oświadczeniu, że cudowne znalezisko to fałszywka.

W 2012 roku do muzeum w Rotterdamie wkradło się trzech mężczyzn. Ich łupem padły obrazy wybitnych artystów - Picassa, Moneta, Matisse'a czy Gauguina, warte łącznie około 200 milionów euro.

Holenderska policja za punkt honoru postawiła sobie schwytanie sprawców zuchwałej kradzieży. Funkcjonariuszom udało się aresztować złodziei w 2013 roku, ale to była tylko połowa sukcesu. Nie udało się bowiem odzyskać skradzionych dzieł sztuki.

Eksperci uważają, że co najmniej trzy zostały spalone. W ten sposób sprawcy chcieli zatrzeć ślady posiadanych obrazów - informuje agencja Reutera.

Źródło: PAP/EPA / Robin Utrecht Miejsce, w którym przed kradzieżą wisiał obraz

Tajemniczy list

I tak od 2013 roku sprawa skradzionych obrazów stała w miejscu. Aż do listopada tego roku, gdy Mira Feticu otrzymała tajemniczy list ze wskazówkami mającymi prowadzić do miejsca ukrycia jednego z dzieł. Feticu to mieszkająca w Holandii pisarka rumuńskiego pochodzenia, autorka książki opisującej zuchwałą kradzież z 2012 roku. Pisarka twierdzi, że o liście powiadomiła holenderską policję, miała jednak nie otrzymać odpowiedzi.

Jak pisze "New York Times", kobieta zastosowała się do wskazówek. Kupiła bilety do Rumunii i w towarzystwie kolegi, dziennikarza Franka Westermana, poleciała do Bukaresztu.

- Obraz był zakopany w lesie, niedaleko wsi Carcaliu, skąd wywodzili się złodzieje - opowiadała Feticu w rozmowie z amerykańskim dziennikiem. - Miałam przejść 450 metrów od drogi i znalazłam znaki na drzewach. Obok drzewa oznaczonego czerwonymi symbolami znalazłam pod kamieniem obraz. Zawinięty był w plastikową folię. Rozpłakałam się, gdy go zobaczyłam - relacjonowała.

Jak wyjaśniała, z obrazem wróciła do Bukaresztu i zwróciła się po pomoc do holenderskiej ambasady. Rzeczniczka MSZ Holandii poinformowała, że stało się to w rezydencji holenderskiego ambasadora w Bukareszcie. Komunikat w sprawie odnalezienia obrazu wydała rumuńska prokuratura. Obraz miał następnie trafić do Narodowego Muzeum Sztuki w Bukareszcie i zostać poddany dokładnym badaniom.

Informacje o sensacyjnym znalezisku szybko zwróciły uwagę światowych mediów. Nic dziwnego, wartość "Głowy arlekina" wyceniona jest na około 800 tysięcy euro.

Obraz Picassa uszkodzony przed aukcją. Wyceniany jest na 70 milionów dolarów Wyceniany na 70... czytaj dalej » Eksperci szybko zaczęli jednak powątpiewać w autentyczność znalezionego obrazu. Peter van Beveren, kurator wystawy, na której wystawiono skradzione dzieło, w rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że obraz ma "zbyt wiele rozbieżności" z oryginałem. - Paski, kolory, detale, to się nie zgadza. Z tego, co widzę, to falsyfikat. W każdym razie wysokiej jakości - ocenił.

Projekt belgijskich reżyserów

Jak twierdzi Feticu, w ostatnią niedzielę otrzymała mailem kolejną zaskakującą wiadomość. Dwaj mężczyźni przedstawiający się jako Bart Baele i Yves Degryse poinformowali ją, że historia z obrazem w roli głównej to mistyfikacja.

Mężczyźni są członkami grupy teatralnej Berlin. W oświadczeniu na stronie teatru w Antwerpii napisali, że ukrycie obrazu było elementem ich projektu zatytułowanego "True Copy" ("Prawdziwa Kopia").

W ten sposób reżyserzy chcieli zwrócić uwagę na swoją twórczość, poświęconą słynnemu fałszerzowi sztuki Geertowi Janowi Jansenowi, którego prace zyskały olbrzymią popularność na przełomie lat 80. i 90.

Rumuńskie i holenderskie władze nie potwierdziły na razie, czy znaleziony obraz faktycznie jest fałszywką.