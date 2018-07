Ocaleni z jaskini wyszli ze szpitala. Wystąpią na konferencji prasowej

Dwunastu chłopców i ich trener, którzy zostali uratowani z jaskini Tham Luang w Tajlandii, wyszli w środę ze szpitala. Wezmą udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez rząd. Transmisja na antenie TVN24 o godzinie 12.50. O godzinie 20. w programie specjalnym na antenie TVN24 reportaż Wojciecha Bojanowskiego "Szczęśliwa 13. Akcja ratunkowa w jaskini".

Ocaleni opuścili szpital dzień wcześniej, niż pierwotnie zakładano. W sobotę minister zdrowia Piyasakol Sakolsatayadorn informował, że nastąpi to w czwartek, to się jednak zmieniło.

Przekazy udostępnione przez agencję Reutera i AP pokazały 12 chłopców i trenera wychodzących ze szpitala w asyście służb porządkowych, które oddzielały ich od zebranych reporterów.

Uratowani z jaskini wsiedli następnie do busów i ruszyli na konferencję prasową.

Pytania konsultowane z psychologiem

Zawodnicy klubu piłkarskiego i ich trener wystąpią na niej około godziny 13. czasu polskiego. Będzie ona transmitowana na antenie jednego z kanałów telewizji państwowej. Ma potrwać 45 minut.

Jak podała agencja Reutera, władze Tajlandii są zaniepokojone wpływem nagłej popularności i uwagi mediów na zdrowie psychiczne chłopców, dlatego środowa konferencja prasowa będzie dokładnie kontrolowana.

Pytania zadane przez dziennikarzy z wyprzedzeniem zostaną skonsultowane z psychologiem.

Po konferencji chłopcy wrócą do domów. Passakorn Bunyalak, zastępca gubernatora prowincji Chiang Rai, zwrócił się do rodziców i dziennikarzy z prośbą, by przez miesiąc nie przeprowadzać z nimi wywiadów.

- Na tym wczesnym etapie staramy się, aby media nie przeszkadzały chłopcom - powiedział w rozmowie z agencją Reutera.

Przed niebezpieczeństwami związanymi z nowo zdobytą sławą ocalonych z jaskini ostrzegł niedawno Luis Urzua - jeden z 33 górników, którzy przed ośmiu laty byli uwięzieni w kopalni złota na północy Chile. Po 69 dniach zostali oni uratowani w spektakularnej operacji śledzonej z napięciem przez media na całym świecie. Z relacji byłych górników wynika, że wielu nie poradziło sobie z ciężarem sławy. Wielu rozstało się z partnerkami, zaczęło cierpieć na zaburzenia psychiczne, do dziś część zmaga się z biedą i bezrobociem.

Uwięzieni w jaskini

23 czerwca dwunastu zawodników klubu piłkarskiego w wieku 11-16 lat i ich 25-letni trener weszło do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Przed wejściem do jaskini znaleziono ich rowery i rzeczy osobiste.

Początkowo sądzono, że trener zignorował tablice informacyjne ostrzegające, że w porze deszczowej jaskinia zalewana jest przez wodę. Jak jednak relacjonował specjalny wysłannik "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski, dzieci prawdopodobnie same weszły do jaskini, a trener poszedł ich szukać.

Kompleks jaskiń ciągnie się przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie.

Skomplikowana akcja ratunkowa

Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała od 23 czerwca do 10 lipca. Pierwsze dziewięć dni zajęło dokładne zbadanie jaskini i odnalezienie 12 zaginionych chłopców oraz ich trenera. Kolejne sześć dni przygotowywano ewakuację, która zajęła trzy ostatnie dni. Cała grupa została wyniesiona na powierzchnię przez ekipę nurków i komandosów.

"Szczęśliwa "13". Akcja ratunkowa w jaskini"

W środę 18 lipca o godzinie 20. na antenie TVN24 w programie specjalnym widzowie będą mogli obejrzeć reportaż Wojciecha Bojanowskiego "Szczęśliwa 13. Akcja ratunkowa w jaskini".

- Nie było wątpliwości, że to była drużyna, której kibicowało najwięcej osób na świecie - powiedział na antenie TVN24 Bojanowski, nawiązując do sytuacji, kiedy ogarnięty mundialową gorączką świat, z równym zaangażowaniem śledził losy uwięzionych w jaskini.

- Kiedy tam przyjeżdżaliśmy, to bardzo prawdopodobną wersją była ta, że oni spędzą tam cztery miesiące - zaznaczył reporter "Faktów" TVN.



Nagłe deszcze i obniżający się poziom w jaskini sprawiły jednak, że akcja ratunkowa rozpoczęła się natychmiast. W tym momencie zaczęła się walka z czasem setek osób, znajdujących się na miejscu.



- W reportażu są rozmowy z dwoma brytyjskimi nurkami, którzy znaleźli chłopców i ich trenera, a także dowodzili akcją ratunkową - opisuje autor reportażu. - Dla mnie poruszające i bardzo wzruszające jest to, czego się dowiedzieliśmy, tłumacząc dokładnie słowo po słowie, co chłopcy mówili tam w jaskini - kontynuował.

- Chłopcy nie mieli żadnego pojęcia o akcji ratunkowej, że tam tysiąc osób wokół tej góry chodzi i szuka. Staramy się coś więcej o tych chłopcach powiedzieć - opisywał Bojanowski. - Niesamowite jest to, że po dziewięciu, prawie dziesięciu dniach spędzonych w jaskini, oni nadal mieli baterię w latarkach. To świadczy o tym, jak bardzo musieli tę energię oszczędzać - dodał.



Co aktualnie wiadomo o tym, jak chłopcy wraz ze swoim trenerem znaleźli się w jaskini? Bojanowski zaznaczył, że obowiązywały dwie wersje. - Teraz wydaje się, że ta bardziej prawdopodobna jest taka, że trener był organizatorem tej wyprawy. Druga wersja, według której to trener poszedł za chłopcami, to kolportowana przez rodziców historia. Oni uwielbiają tego trenera, bo spędzał z chłopcami każdy wolny wieczór. To dobry duch, człowiek, który nie tylko trenował z nimi piłkę nożną - zaznaczył.



- Cała ta impreza, bo to miały być obchody urodzin, miała trwać godzinę. Dzisiaj się możemy cieszyć, ale dwa tygodnie temu wydawało się, że oni cało z tego nie wyjdą.



