Międzynarodowi obserwatorzy ocenili wybory na Ukrainie

Foto: Sergey Vaganov / PAP/EPA Video: Cezary Grochot / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Prezydent Ukrainy rozmawiał z Putinem. Omówili możliwość...

Pierwsza telefoniczna rozmowa nowego prezydenta Ukrainy z Władimirem Putinem. Temat to kwestie Donbasu i uwolnienie jeńców obu państw, w tym ukraińskich marynarzy, którzy znajdują się w rękach Rosjan od listopada 2018 roku. Kluczowe jest jednak to, co dalej w związku z trwającym od pięciu lat konfliktem zbrojnym. Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin omówili możliwość przywrócenia tak zwanego formatu normandzkiego, a więc rozmów w gronie liderów Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec na temat uregulowania konfliktu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

