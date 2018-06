Partiom opozycyjnym w Turcji nie zapewniono równych warunków do prowadzenia kampanii przed niedzielnymi wyborami, a prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i rządzącą partię AKP faworyzowano, w tym w mediach - oceniły Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europiej i Rada Europy.

Rywal Erdogana uznał przegraną w wyborach Muharrem Ince,... czytaj dalej » We wstępnym sprawozdaniu odczytanym na konferencji prasowej w Ankarze wspólna misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Rady Europy zwróciła uwagę na "nierówne warunki kampanii różnych partii, szczególnie w mediach" oraz na to, że partia rządząca i prezydent korzystali z "bardziej przychylnej" obsługi mediów.



"Organy medialne, w tym nadawca publiczny, nie zapewniły wyborcom zrównoważonych informacji na temat różnych kandydatów" - zaznaczono.



"Ograniczenia, jakie widzieliśmy w zakresie podstawowych wolności, miały wpływ na te wybory. Mam nadzieję, że Turcja zlikwiduje te ograniczenia tak szybko, jak to możliwe" - oświadczył na konferencji prasowej szef działającej w Turcji krótkoterminowej misji obserwacyjnej OBWE Ignacio Sanchez Amor.



Obserwatorzy pochwalili wysoki udział obywateli tureckich w wyborach, mówiąc, że wykazali oni swoje zaangażowanie w demokrację. Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych i prezydenckich wyniosła ok. 87 procent.

Ograniczenia, jakie widzieliśmy w zakresie podstawowych wolności, miały wpływ na te wybory. Mam nadzieję, że Turcja zlikwiduje te ograniczenia tak szybko, jak to możliwe Ignacio Sanchez Amor

"Chociaż nie było równych szans, większość konkurentów (w wyborach) była w stanie przekazać swoje komunikaty społeczeństwu" - oceniono.



"W dniu wyborów procedury były na ogół przestrzegane, nawet jeśli ważne środki prawne były często pomijane podczas liczenia głosów" - dodał Amor, przedstawiając tekst sprawozdania dziennikarzom. I tak - jak tłumaczył - niektóre karty do głosowania nie były stemplowane przez komisje w danych lokalach wyborczych i nie były systematycznie rejestrowane, gdy były dostarczane do lokali wyborczych. Nieprawidłowość tę zakwalifikowano w sprawozdaniu jako "poważną".



Wskazując na "ograniczenia", którym podlegali niektórzy obserwatorzy międzynarodowi, w sprawozdaniu wyjaśniono, że "negatywne oceny (obserwatorów) były często związane z obecnością (w lokalach wyborczych) nieuprawnionego personelu, często policjantów, którzy niekiedy ingerowali w proces (wyborczy)".

Zwycięstwo Erdogana

Erdogan wygrał wybory prezydenckie w pierwszej turze. W wyborach parlamentarnych zwyciężył wyborczy blok z udziałem proprezydenckiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).



Niedzielne głosowanie stanowi przypieczętowanie zmiany systemu rządów w Turcji z parlamentarnego na prezydencki. W myśl wyników referendum z 16 kwietnia 2017 roku szef państwa będzie miał o wiele większą władzę niż dotąd, m.in. będzie jednocześnie stał na czele rządu; urząd premiera zostanie zlikwidowany.

Źródło: PAP/Reuters Wybory w Turcji