Holenderski detektyw odnalazł obraz Picassa wart 25 mln euro

Holenderski detektyw Arthur Brand, nazywany "Indiana Jonesem świata sztuki", znalazł obraz Pabla Picassa skradziony 20 lat temu z luksusowego jachtu saudyjskiego szejka. "Portret Dory Maar" jest wart 25 milionów euro.

Sportretowana przez Picassa Dora Maar była kochanką i muzą mistrza przez 7 lat. Jej portret powstał w 1938 roku. Do śmierci malarza w 1973 roku dzieło wisiało w jego domu.

Zostało skradzione w 1999 roku z jachtu saudyjskiego szejka we francuskiej miejscowości Antibes nad Morzem Śródziemnym.

Obraz Picassa w worku na śmieci

- Przez 20 lat obraz krążył w kryminalnym światku. Był wykorzystywany w trakcie handlu narkotykami i nielegalną bronią - twierdzi holenderski detektyw Arthur Brand w rozmowie z BBC.

Detektyw rozpoczął poszukiwania obrazu w 2015 roku, kiedy portret "wypłynął" na holenderskim czarnym rynku. Dochodzenie skończyło kilka dni temu spotkaniem z pośrednikami w mieszkaniu Bradna w Amsterdamie. Wart 25 milionów euro obraz owinięty był w prześcieradła i worki na śmieci.

Portret Dory Maar na ścianie w Amsterdamie

Arthur Brand poinformował o swoim sukcesie w mediach społecznościowych. "Wspaniały dzień dla takiego miłośnika sztuki, jak ja" - napisał na Twitterze detektyw. W rozmowie z prasą Brand przyznał, że po odzyskaniu dzieła... powiesił go na noc na swojej ścianie. "Mogłem się nim prawdziwie nacieszyć" - dodał.



Breaking: I just recovered the stolen 'Dora Maar' by Picasso. Painted in 1938 and stolen in 1999 in Antibes France. A great day for art-lovers, like me! pic.twitter.com/A0KciDJuza — Arthur Brand (@brand_arthur) 26 marca 2019





