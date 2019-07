"Latający żołnierz" nad Polami Elizejskimi

Video: Reuters Archieve

Spotkanie premiera Bułgarii z prezydentem Kosowa

09.07 | Premier Bułgarii Bojko Borisow zażądał we wtorek osobistych przeprosin od szefa serbskiej dyplomacji Ivicy Daczicia, czym zaognił trwający od kilku dni spór dyplomatyczny między Sofią a Belgradem, w którego tle jest polityka UE wobec Kosowa. - Pozwolił sobie wzywać mojego ambasadora i mówić, że moje zachowanie było nie do przyjęcia. Dopiero zobaczy, co to jest zachowanie nie do przyjęcia – powiedział Borisow.

