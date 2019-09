Francuskie i niemieckie agencje o przemówieniach w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański Video: tvn24

Całe przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy

01.09 | Mamy w ostatnim czasie do czynienia nawet w Europie z powrotem tendencji imperialistycznych, z próbami zmieniania w Europie granic siłą. Każda militarna agresja musi się spotkać z absolutnie stanowczą, zdecydowaną, potężną odpowiedzią - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak mówił, "przymykanie oczu to nie jest recepta na zachowanie pokoju, to prosty sposób, by dać de facto przyzwolenie na kolejne ataki".

