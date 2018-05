73. rocznica wyzwolenia obozów Mauthausen i Gusen





Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski | Video: PAP/Bartłomiej Zborowski W składzie delegacji znajdowali się polscy byli więźniowie kompleksu obozów Mauthausen-Gusen

Około 10 tysięcy osób z różnych państw, w tym wielu Polaków, uczestniczyło w niedzielę w Mauthausen w kraju związkowym Górna Austria w obchodach 73. rocznicy wyzwolenia przez Amerykanów tamtejszego niemieckiego obozu koncentracyjnego i jego podobozu Gusen.

Przed rozpoczęciem centralnych uroczystości polska delegacja, której przewodniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zgromadziła się przy polskim pomniku na terenie dawnego obozu Mauthausen. Po odprawionej tam mszy świętej pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. W składzie delegacji znajdowali się polscy byli więźniowie kompleksu obozów Mauthausen-Gusen, wśród nich 94-letni Eugeniusz Śliwiński i 92-letni Stanisław Zalewski.

Obecni najwyżsi przedstawiciele władz Austrii

Na centralnych uroczystościach w Mauthausen obecni byli najwyżsi przedstawiciele władz Austrii: prezydent Alexander Van der Bellen, kanclerz Sebastian Kurz i przewodniczący Rady Narodowej (izby poselskiej parlamentu) Wolfgang Sobotka. Natomiast na wyraźne życzenie organizatorów nie dopuszczono tam polityków współtworzącej koalicję rządową prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności (FPOe), której przewodniczący Heinz-Christian Strache.

Po centralnych obchodach przy Memoriale w obozie Mauthausen uczestnicy uroczystości wzięli udział w Marszu Szlakiem Pamięci Mauthausen wiodącym tą samą trasą, którą przemierzali więźniowie pracujący przy budowie obozu Gusen i w położonych w pobliżu kamieniołomach.

Mauthausen i podobozy

Przez Mauthausen i jego podobozy, gdzie panowało okrucieństwo wyjątkowe nawet jak na warunki państwowego aparatu zbrodni III Rzeszy, przeszło w latach 1938-1945 335 tysięcy więźniów. Według różnych szacunków, śmierć poniosło od 71 tysięcy do 122 tysięcy z nich.

Realizowano tam - przede wszystkim w uruchomionym w 1940 roku przy kamieniołomach podobozie Gusen - proces niszczenia polskiej inteligencji w ramach tak zwanej Intelligenzaktion. Po powstaniu warszawskim do Gusen skierowano wielu jego uczestników co sprawiło, że aż do zakończenia wojny Polacy stanowili największą grupę więźniów.