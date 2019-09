Od tygodni wystrzeliwują "pocisk za pociskiem". "NYT": zagrożenie dla amerykańskich baz

Video: Fakty TVN

Historyczne spotkanie na koreańskiej granicy

Historyczne wydarzenie na Półwyspie Koreańskim. W strefie zdemilitaryzowanej odbyło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej. Nigdy wcześniej żaden amerykański prezydent nie postawił stopy na północnokoreańskiej ziemi. Zrobił to Donald Trump, gestem zaproszony przez Kim Dzong Una. Co to oznacza i jakie mogą być tego efekty? O tym w "Faktach" o 19:00.

