Nowy prezydent Kazachstanu "starym, dobrym przyjacielem, dobrze znanym Chińczykom"





Nowy prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew jest starym, dobrym przyjacielem Chin, dobrze znanym Chińczykom - powiedział w środę rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang. Dodał, że Chiny rozumieją decyzję dotychczasowego prezydenta o złożeniu swojej dymisji.

Rządzący Kazachstanem od niemal 30 lat Nursułtan Nazarbajew ogłosił we wtorek, że ustąpił z funkcji prezydenta kraju. Zaprzysiężony na to stanowisko w środę Tokajew będzie pełnił urząd do końca obecnej kadencji, która wygasa w 2020 roku. Prezydent Kazachstanu podał się do dymisji Błyskawiczny... czytaj dalej »

"Stary, dobry przyjaciel Chin"

- Przez ostatnie 27 lat, od nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Chinami i Kazachstanem, prezydent Nazarbajew zawsze był oddany przyjaźni pomiędzy obu krajami - podkreślił Geng na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie.

Dodał, że były prezydent aktywnie uczestniczył we współpracy w ramach lansowanej przez Chiny infrastrukturalnej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), co strona chińska wysoko sobie ceni.

Rzecznik nazwał nowego prezydenta Tokajewa "starym, dobrym przyjacielem, dobrze znanym Chińczykom". Wyraził nadzieję, że pod jego rządami Kazachstan wypracuje nowe osiągnięcia, i optymistycznie ocenił perspektywę przyszłych relacji chińsko-kazachstańskich. Stolica Kazachstanu już nie nazywa się Astana Parlament... czytaj dalej »

Chiński portal Pengpai Xinwen opublikował sylwetkę Tokajewa, w której podkreślił, że nowy prezydent biegle posługuje się językiem angielskim i mandaryńskim.

Według tego portalu Tokajew pracował dawniej w ambasadzie ZSRR w Chinach i znał język chiński najlepiej spośród całego personelu placówki.

Nazarbajew z prawem weta

Według części ekspertów dymisja Nazarbajewa nie oznacza, że rozstaje się on z władzą. Były prezydent zachował stanowisko przewodniczącego krajowej Rady Bezpieczeństwa, które przysługuje mu dożywotnio i pozwala na blokowanie działań prezydenta. Wciąż będzie również szefem partii Nur Otan, która sprawuje prawie pełną kontrolę w parlamencie.