Do pożaru doszło w czteropiętrowym budynku, położonym na rogu alei Commonwealth i Bronx River.

Jak podają lokalne media, ogień pojawił się najpierw w znajdującym się na parterze sklepie meblowym, a następnie bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały blok, w którym znajduje się 12 mieszkań. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Trwa akcja ratunkowa. Miejscowa straż pożarna poinformowała, że na miejscu pracuje ponad 200 strażaków.

Over 200 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 6-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronxpic.twitter.com/oKf3fWqlD2

— FDNY (@FDNY) 2 stycznia 2018