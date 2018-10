Pierwszy taki od 25 lat. Zeszły weekend bez strzelaniny w Nowym Jorku





Po raz pierwszy od co najmniej ćwierć wieku w Nowym Jorku w ciągu całego weekendu nie doszło do żadnej strzelaniny - pisze CNN. Według nowojorskiego burmistrza, Billa de Blasio, to "nadzwyczajne" osiągnięcie.

Chodzi o zeszły weekend (12-14 października). W tym okresie nowojorska policja nie dostała ani jednego zgłoszenia o strzelaninie.

- Miasto zamieszkałe przez 8,6 miliona ludzi. Trzy dni i żadnej strzelaniny - mówił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio w trakcie uroczystości zaprzysiężenia nowych funkcjonariuszy policji. - Podziękujmy policji miasta Nowy Jork (NYPD - red.) za to, co udało się jej osiągnąć - dodał.

Nowy Jork bije rekordy

Zaledwie parę dni przed tym "niezwykłym" weekendem Lori Pollock, odpowiedzialna w NYPD za strategię walki z przestępczością, oświadczyła, że Nowy Jork zmierza ku "ustanowieniu kolejnego rekordu". W tym roku liczba przestępstw nie przekroczyła 97 tysięcy, co oznacza, że była niższa niż w 2017 roku.

- Miasto doświadcza spadającej liczby strzelanin - stwierdziła Pollock. Dodała, że we wrześniu ich liczba była "historycznie niska".

Jak pisze CNN, tak dobrego wyniku mogło nie być nawet dłużej niż przez ostatnie 25 lat. Rzecznik nowojorskiej policji powiedział stacji, że dane NYPD w sprawie strzelanin sięgają zaledwie roku 1993.

Przyczyny sukcesu

Zdaniem Pollock częściowo do pozytywnych statystyk w tym zakresie przyczyniła się współpraca z władzami federalnymi w ściganiu sprawców przemocy domowej za nielegalne posiadanie broni.

De Blasio główne przyczyny sukcesu upatruje w szkoleniu oraz skupieniu się na "koncepcji policji środowiskowej" (z ang. "nieghbourhood policing"). Opiera się ona na założeniu, że skuteczne zwalczanie przestępczości i antyspołecznych zachowań wymaga bliskiej współpracy policji z członkami społeczności lokalnej.

Przestępczość w Nowym Jorku w ostatnich latach maleje. W 2017 roku liczba zabójstw w tym mieście osiągnęła najniższy poziom w historii.

Weekendowy spokój nie potrwał jednak długo. Już w poniedziałek po południu na Bronksie padły pierwsze strzały - przekazała policja.