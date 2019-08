Ktoś krzyknął: "strzelec!". Panika na Times Square

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

215 dzień roku i 250 strzelanin. "Nawet nie wiem, dlaczego...

Nawet nie wiem, dlaczego jestem zdziwiony - powiedział jeden z mieszkańców Dayton, gdzie doszło do drugiej w ciągu kilku godzin masowej strzelaniny. Jej definicja, nieoficjalna ale szeroko stosowana, mówi o sytuacji, w której giną co najmniej trzy osoby i to nie licząc sprawcy. Trzymając się takich kryteriów - w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do ponad 250 masowych strzelanin. To ponad jedna dziennie. To nie jest problem, który dopiero się pojawił, bo istnieje od kilku lat i wciąż nie ma na niego recepty. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

