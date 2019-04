Wszedł do słynnej katedry z kanistrami pełnymi benzyny. Został zatrzymany





»

W środę do nowojorskiej katedry św. Patryka na Manhattanie wszedł mężczyzna z dwoma kanistrami benzyny, płynem do zapalniczek i zapałkami - poinformowała lokalna policja. 37-latek został zatrzymany.

Notre Dame do odbudowy. Katedrę badają śledczy Już prawie... czytaj dalej » Mężczyzna wszedł do znajdującej się na Manhattanie katedry przed godziną 20 czasu lokalnego. Według policji, miał przy sobie ponad 4 galony (ponad 15 litrów) benzyny, dwie butelki innego palnego płynu oraz dwie zapalniczki.

Mężczyzna został zatrzymany przez ochronę i poproszony o opuszczenie świątyni. Gdy odwrócił się i zaczął kierować do wyjścia, na podłogę rozlał zawartość kanistrów. Nie wiadomo, czy zrobił to celowo.

Pracownicy ochrony natychmiast zawiadomili policję, która - po wstępnym przesłuchaniu - przewiozła mężczyznę do aresztu. 37-latek twierdził, że chciał przejść przez świątynię, by skrócić sobie drogę do samochodu, w którym skończyło mu się paliwo. Policja sprawdziła pojazd. Okazało się, że jego bak był pełen.

"Zachowanie, które powinno wzbudzić poważne obawy"

"Jutro spłonąć może Madeleine" Dwa dni po... czytaj dalej » - Gdy ktoś wchodzi do tak znanego miejsca, jak katedra świętego Patryka, mając przy sobie cztery galony benzyny, płyn do zapalniczek i zapalniczki, to jest to zachowanie, które powinno wzbudzić poważne obawy - stwierdził John Miller, zastępca komisarza do spraw wywiadu i antyterroryzmu nowojorskiej policji.



Zapytany, czy działanie mężczyzny mogło mieć podłoże terrorystyczne odpowiedział, że "jest zbyt wcześnie, by to ocenić", ale nie wykluczył tej wersji.



Nawiązując do pożaru w katedrze Notre Dame Miller zauważył, że incydent w nowojorskiej świątyni "wskazuje na coś bardzo podejrzanego".

Neogotycka katedra świętego Patryka to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Nowym Jorku. Jest uważana za jeden z najważniejszych symboli Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. W sercu Manhattanu stoi od 1879 roku.

Seria podpaleń

Do incydentu doszło dwa dni po głośnym pożarze słynnej paryskiej katedry Notre Dame. Agencja Reutera dodatkowo zwraca uwagę, że w ostatnim czasie, między 26 marca a 4 kwietnia, w Luizjanie spłonęły trzy afroamerykańskie kościoły. Ich podpalacz został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa motywowanego nienawiścią.

Katedra św. Patryka znajduje się w centrum Manhattanu