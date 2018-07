Kolejny przypadek zatrucia nowiczokiem. "Czekam na telefon z Rosji"

W środę wieczorem brytyjska policja potwierdziła, że dwie osoby, które trafiły w sobotę w stanie krytycznym do szpitala w Salisbury zatruły się nowiczokiem. W marcu użyto tego środka do próby zabójstwa byłego pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala oraz jego córki, Julii.

W porannych wywiadach dla radia BBC 4 i telewizji ITV Wallace przekonywał, że na Rosji spoczywa odpowiedzialność za przedstawienie szczegółów wykorzystania nowiczoka, co pozwoliłoby na uniknięcie kolejnych ofiar groźnego środka chemicznego.

- Państwo rosyjskie wie, co się stało, kiedy zaatakowano Skripalów, i ma szansę nam pomóc, jeśli chcą. Próbujemy ustalić przebieg tej próby morderstwa (Skripalów) i policja nie ma 100 procent faktów, które są konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa - tłumaczył, mówiąc, że "czeka na telefon z Rosji".

Jak dodał, brytyjskie władze "dojdą do tego etapu, że ustalą, kto tego dokonał i jak, a świat wtedy zobaczy, że Rosja miała okazję pomóc mieszkańcom Salisbury i z niej nie skorzystała". - To nie my wprowadziliśmy paralityczno-drgawkowy gaz na ulice (hrabstwa) Wiltshire, ale Rosja - dodał.

Wallace zaznaczył, że "teoria robocza" w śledztwie dotyczącym dwóch najnowszych przypadków zatrucia jest taka, że poszkodowani nie byli celem ataku, ale znaleźli przedmiot, który był użyty przy próbie zabójstwa Skripalów. - To może się jednak zmienić - zastrzegł.

O odpowiedzialności Rosji za użycie nowiczoka przypomniał też wysokiej rangą doradca rządu w sprawach polityki bezpieczeństwa Clive Chapman, który oświadczył wprost, iż "powiedziałby, że stoją za tym Rosjanie", choć zastrzegł, że "to, czy był to Putin, czy nie, jest oddzielną kwestią".

Chapman, który w przeszłości brał udział w operacjach antyterrorystycznych jako przedstawiciel ministerstwa obrony, ocenił, że brytyjski rząd "ma 24 godziny, aby jasno przekazać uspokajający komunikat" opinii publicznej. - Jeśli ich przekaz będzie niejasny, to powróci psychologiczna obawa przed terrorem - ostrzegł.

Do słów brytyjskiego wiceministra niedługo później odniósł się rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. - Ze wstydem przyznaję, że nie wiem kim jest Ben Wallace - stwierdził spytany przez dziennikarzy o apel Wallace'a do Rosji o pomoc.

- Ale minister wie bardzo dobrze, że Rosja oferowała wspólne śledztwo (po ataku na Skripalów - red.) dawno temu, że taka propozycja była w planach. Padła ona dawno temu, ale niestety strona brytyjska nie wykazała nią żadnego zainteresowania - stwierdził Pieskow.

Jak dodał, Kreml jest zaniepokojony ostatnimi informacjami z Wielkiej Brytanii i ma nadzieję, że znajdujący się w stanie krytycznym Brytyjczycy wrócą do zdrowia.

Mniej dyplomatyczny komentarz zamieściła tymczasem w mediach społecznościowych ambasada Rosji w Holandii. "Jak głupia myślą, że jest Rosja, by używać 'ponownie' tak zwanego 'nowiczoka" w samym środku Mistrzostw Świata FIFA" - brzmi wpis na twitterowym koncie ambasady.

