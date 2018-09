Media: Rosjanie proponują wymianę Sencowa. Na handlarza bronią i przemytnika

Władze Rosji chcą wymienić ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, odbywającego wyrok w rosyjskiej kolonii karnej, między innymi na rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta, odsiadującego w USA karę 25 lat więzienia - podała w niedzielę "Nowaja Gazieta".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała "NG", że "nic nie wie" o takich inicjatywach.

Według informacji zamieszczonej na portalu internetowym rosyjskiego dziennika rozmowy w tej sprawie miałyby się toczyć tylko między Moskwą i Waszyngtonem, bez udziału Kijowa.



W ramach wymiany Rosja - podaje "NG" - chce również, by USA przekazały, w zamian za Sencowa, skazanego na 20 lat więzienia za przemyt narkotyków Konstantina Jaroszenkę oraz Marię Butinę, oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Kremla.



Ołeh Sencow przewieziony z kolonii karnej do szpitala Ukraiński reżyser... czytaj dalej » "Głównym warunkiem powrotu Ołeha Sencowa na terytorium Ukrainy jest wydanie Rosji jej obywateli skazanych w USA: Wiktora Buta i Konstantina Jaroszenki, a także Marii Butiny, która jest aresztowana" - informuje "NG", powołując się na źródło zbliżone do rozmów o wymianie więźniów między Rosją a Ukrainą.

"Jesteśmy gotowi"

Prawnik Sencowa, Dmitrij Dindze zadeklarował, że nic nie wie "o takiej konfiguracji, ale uważa ją za roboczą". - Jeśli istnieje realna chęć (ze strony rosyjskich władz) do wymiany, jesteśmy gotowi omówić konkretne działania, jesteśmy gotowi odwołać się do zagranicznych dyplomatów, w których krajach przetrzymywani są rosyjscy obywatele. Musimy tylko zrozumieć, jak poważne są te rozmowy i zamiary Moskwy - powiedział Dindze.



Sencow, pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny.



"Nowaja Gazieta" przypomina, że los całej czwórki był omawiany pod koniec sierpnia w rozmowie telefonicznej przez ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa i jego amerykańskiego odpowiednika Mike'a Pompeo.



Sencow nominowany do Nagrody Sacharowa Europejska Partia... czytaj dalej » Sekretarz stanu USA podniósł kwestię uwolnienia Sencowa, a Ławrow mówił o bezprawnym przetrzymywaniu biznesmena Buta i pilota Jaroszenki w amerykańskich więzieniach, a także o "prześladowaniu pod wymyślonym pretekstem" rosyjskiej obywatelki Butiny.



3 września rzeczniczka praw człowieka Rosji Tatiana Moskalkowa zwróciła się do prezydenta USA Donalda Trumpa z prośbą o ułaskawienie Buta i Jaroszenki.

Wymiana "teoretycznie możliwa"

Obrońca praw człowieka Mychajło Czapłyha, który przez długi czas pracował w biurze ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich, uważa, że wymiana trojga Rosjan na Sencowa jest "teoretycznie możliwa".

- To prawdopodobny scenariusz. Podobny precedens, kiedy Kijów nie był stroną negocjacji, był w 2017 roku między Rosją a Turcją. Następnie Moskwa wydała Ankarze krymsko-tatarskich działaczy (Achtema) Czyjgoza i (Ilmiego) Umerowa, a Ankara uwolniła dwóch Rosjan oskarżonych o szpiegostwo - przypomniał Czapłyga. Obaj działacze krymsko-tatarscy wrócili później na Ukrainę.