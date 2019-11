Program Inteligente Miasto. "Coś między Doliną Krzemową a systemem totalnej inwigilacji"

Foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV/PAP Video: Robert Jałocha / Fakty TVN

01.11.2019 | Producent systemu Pegasus pozwany przez Facebooka

Facebook, właściciel WhatsAppa, pozwał producenta Pegasusa, izraelską firmę NSO. Facebook podejrzewa, że izraelska firma pomagała szpiegom włamywać się do telefonów użytkowników WhatsAppa na całym świecie. O systemie Pegasus mówiliśmy niedawno - taki system miało nabyć CBA. Służy on do inwigilacji.

