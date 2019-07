Eksplozja w nowozelandzkim Christchurch. "Można by pomyśleć, że wybuchła bomba"

Foto: Reuters Video: Marcin P. Wrona / Fakty w Południe

Wybuch gazu w Bytomiu. Dwa lokale nie nadają się do...

Dwa lokale bytomskiej kamienicy, w której doszło do wybuchu gazu, nie nadają się do mieszkania. Co z pozostałymi mieszkańcami? Decyzja może zapaść jeszcze w poniedziałek. Do eksplozji w Bytomiu doszło w sobotę. Zginęła kobieta i jej dwie kilkuletnie córki. Cztery osoby są w szpitalu.

