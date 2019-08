Debata w parlamencie. Spiker prosi o spokój, bo karmi dziecko





»

Spiker nowozelandzkiego parlamentu zwrócił się o spokój do debatujących o cenach paliw deputowanych, ponieważ chciał nakarmić niemowlę. W środę w trakcie obrad Izby zaoferował pomoc w opiece nad dzieckiem jednemu z parlamentarzystów, który pojawił się z chłopcem w pracy.

Sześciotygodniowy Tutanekai, syn deputowanego Partii Pracy Tamatiego Coffeya oraz jego partnera Tima Smitha, razem z tatą pojawił się w środę w nowozelandzkim parlamencie.

Donald Trump doczekał się dziesiątego wnuka. "Z przyjemnością witamy Carolinę Dorothy" Syn Donalda... czytaj dalej » Pomoc w opiece nad dzieckiem zaoferował spiker Izby Reprezentantów Trevor Mallard, który prowadził właśnie debatę na temat cen paliw.

Mallard, sam ojciec trójki dorosłych dzieci oraz dziadek szóstki, kontynuował pracę Izby trzymając w rękach najmłodszego uczestnika debaty.

Poprosił też deputowanych o spokój, gdy nadszedł czas karmienia chłopca z butelki.

"Zwykle z miejsca spikera korzystają jedynie członkowie prezydium, jednak dziś dzieliłem je z pewnym VIP-em - napisał na Twitterze nowozelandzki spiker, składając także gratulacje Coffey'owi oraz jego partnerowi.

Ojciec chłopca w lokalnych mediach powiedział natomiast, że czuje "prawdziwe wsparcie wśród kolegów w Izbie".



Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 sierpnia 2019

Spiker Mallard znany jest ze swojej sympatii do dzieci. W 2017 roku także podczas posiedzenia trzymał córkę deputowanej Willow-Jean Prime.

Źródło: Reuters Spiker Trevor Mallard z córką deputowanej Willow-Jean Prime [rok 2017]

Córka premier na sesji ONZ

Od 2017 roku, gdy spiker Mallard złagodził regulamin Izby Reprezentantów czyniąc ją bardzie przyjazną dzieciom, ich widok na parlamentarnych korytarzach nie dziwi. W tym czasie kilkunastu członków Izby doczekało się potomstwa - zwraca uwagę Reuters.

Także premier Jacinda Ardern w zeszłym roku stała się pierwszą urzędującą szefową nowozelandzkiego rządu, która poszła na urlop macierzyński, a także drugą światową przywódczynią, która urodził dziecko w trakcie sprawowania funkcji (pierwszą była premier Pakistanu Benazir Bhutto).

We wrześniu ubiegłego roku, nowo narodzona Neve Te Aroha towarzyszyła Ardern w sesji ONZ w Nowym Jorku.