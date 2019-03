Podejrzany pakunek na lotnisku w Nowej Zelandii. Odwołano lot

W związku z doniesieniami o podejrzanym pakunku policja zamknęła w niedzielę lotnisko w Dunedin na nowozelandzkiej Wyspie Południowej. Na tej samej wyspie w piątek w Christchurch w zamachach na meczety zginęło 50 osób.

Na miejscu znajdują się oddziały policji. Nowozelandzkie media informują o jednym odwołanym locie.

Na lotnisko w niedzielę przed południem czasu polskiego zmierzali saperzy z oddalonego o 500 km Christchurch, którzy mają zbadać zawartość podejrzanego pakunku.

W piątek, w dniu zamachów w Nowej Zelandii, na dworcu kolejowym Britomart w Auckland w północno-zachodniej części Nowej Zelandii policja przeprowadziła kontrolowaną eksplozję ładunku po znalezieniu dwóch porzuconych plecaków. Do ich zbadania wykorzystano robota do usuwania bomb.

Dunedin jest położóne na nowozelandzkiej Wyspie Południowej

Atak na dwa meczety

Ciało 50. ofiary ataków odnalezione w Nowej Zelandii Do 50 wzrosła... czytaj dalej » W sobotę liczba zabitych w piątkowych atakach na dwa meczety w mieście Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii wzrosła do 50. W atakach obrażenia odniosło 50 osób, a ponad 30 przebywa jeszcze w szpitalach. Dwóch rannych jest w stanie krytycznym. To m.in. kilkuletnia dziewczynka.

Odpowiedzialność za zamach wziął na siebie 28-letni Australijczyk. W sobotę został postawiony przed sądem i usłyszał zarzut morderstwa. Nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją i pozostanie w areszcie do 5 kwietnia, kiedy to odbędzie się kolejna rozprawa.

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern powiedziała w sobotę, że sprawca masakry w Christchurch zamierzał dokonać więcej ataków. Uznała, że dokonał zamachów terrorystycznych.