Nowa Zelandia kupi Poseidony w USA. Chiny wzywają do "korekty błędnych czynów"

Nowa Zelandia postanowiła zakupić w Stanach Zjednoczonych cztery morskie samoloty patrolowe Boeing P-8A Poseidon - poinformował w poniedziałek nowozelandzki minister obrony Ron Mark. To sygnalizuje zamiar sprostania zwiększonej aktywności wojskowej Chin na Pacyfiku. Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Hua Chunying zaapelowała, by "Nowa Zelandia dokonała korekty swych błędnych czynów i działań oraz by czyniła więcej tego, co jest korzystne dla wzajemnego zaufania".

Według Rona Marka kontrakt na te samoloty, które wejdą do służby w 2023 roku, ma opiewać na 2,34 miliarda dolarów nowozelandzkich (1,6 miliarda dolarów amerykańskich) wraz z kosztami szkolenia.

"Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego"

"Niebezpieczne przechwycenie" nad Morzem Czarnym. Rosyjski myśliwiec tuż obok maszyny USA Amerykański... czytaj dalej » Poseidon stanowi dostosowaną do wojskowych potrzeb modyfikację pasażerskiego Boeinga 737-800ERX. Jest powszechnie uważany za najlepszy na świecie samolot do zwalczania okrętów podwodnych. Według Boeinga do tej pory w różnych państwach wprowadzono do służby łącznie 85 Poseidonów.



Siły zbrojne Nowej Zelandii chcą zastąpić nowymi maszynami swe starzejące się morskie samoloty patrolowe P-3 Orion, co pozwoliłoby na wzmocnienie nowozelandzkiego wkładu w realizowany wspólnie z Australią, Kanadą, USA i Wielką Brytanią program wywiadowczy Five Eyes.



- Utrzymanie potencjału rozpoznania morskiego ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii i dla naszej zdolności uczestniczenia w wysiłkach na rzecz globalnego bezpieczeństwa - powiedział Mark dziennikarzom.

Odpowiedź Chin

Zapytana w poniedziałek o nowozelandzkie zamówienie na Poseidony rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Hua Chunying odpowiedziała, że działania Chin nie stanowią dla nikogo zagrożenia.

- Wzywamy Nową Zelandię, by właściwie rozumiała Chiny i nasze stosunki z Nową Zelandią, by dokonała korekty swych błędnych czynów i działań oraz by czyniła więcej tego, co jest korzystne dla wzajemnego zaufania i współpracy między Chinami i Nową Zelandią - zaznaczyła rzeczniczka.