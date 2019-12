Erupcja wyspy-wulkanu w Nowej Zelandii. Wielu zaginionych, wśród nich turyści

W poniedziałek w Nowej Zelandii doszło do erupcji wyspy-wulkanu White. Wiele osób uznaje się za zaginione, wiele zostało rannych. Policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej, wskazując jednak, że "w oparciu o informacje, jakie otrzymuje, prawdopodobnie będzie ich więcej". W pobliżu krateru w chwili erupcji przebywało około 50 osób, w tym turyści.

Do erupcji doszło po godzinie 3 w nocy polskiego czasu. Wyspa-wulkan White położona jest około 50 kilometrów od wybrzeża Wyspy Północnej - drugiej największej wyspy Nowej Zelandii.

Trwa akcja ratunkowa

Wulkan White jest jednym z najbardziej aktywnych w tym kraju. To też równocześnie jedna z największych tutejszych atrakcji. Przez cały rok odwiedzają ją tysiące ludzi.

Pierwsze informacje, przekazane przez premier Nowej Zelandii Jacindę Ardern około godz. 4. rano polskiego czasu (16. w Nowej Zelandii) mówiły o nawet 100 osobach przebywających w momencie erupcji na wyspie-wulkanie.

Ardern informowała, że trwa akcja ratunkowa, ale nie potrafiła przekazać bardziej szczegółowych informacji o osobach poszkodowanych. Dodała, że wśród poszukiwanych może być wielu turystów.

Źródło: Google Maps Wyspa White

Ranni wśród turystów

Informację o "co najmniej jednej grupie" turystów, którzy "wymagali pomocy medycznej" potwierdziła Judy Turner, burmistrz miasta Whakatane na Wyspie Północnej, z którego do wyspy-wulkanu White jest najbliżej i widać go z wybrzeża.

Źródło: PAP/EPA/NEW ZEALAND INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES/HANDOUT Erupcja wulkanu-wyspy White

Weryfikacja informacji w kolejnych godzinach pozwoliła nowozelandzkiej policji na stwierdzenie, że osób odwiedzających wyspę-wulkan było około 50 - pisze m.in. brytyjski nadawca BBC.

Według portalu, na obrzeżach krateru chwilę przed wybuchem przebywało kilkadziesiąt osób.

Wiadomo, że część z przebywających tam ludzi udało się ewakuować. Są wśród nich ranni.

Nowozelandzka policja przekazała po godz. 6. czasu polskiego (18. w Nowej Zelandii), że jedna osoba zmarła, jednak ofiar śmiertelnych będzie prawdopodobnie więcej.

Wiele osób pozostaje zaginionych.

Jak piszą BBC i brytyjski dziennik "Guardian", powołujące się na policję, z wyspy-wulkanu ewakuowano i zabrano do szpitali co najmniej 23 osoby.

Źródło: Pixabay Wyspa-wulkan White w Nowej Zelandii