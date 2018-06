Zabiła męża gwałciciela. Po długiej walce cofnięto karę śmierci

Foto: UNHCR/F. Noy Video: Monika Krajewska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Sudan: 15-latka czeka na karę śmierci, bo zabiła swojego...

Wydano ją za mąż, gdy miała 15 lat. Nie chciała - marzyła o tym, by zostać nauczycielką. Ale rodzina postanowiła inaczej i Nourę zmuszono do ślubu z mężczyzną starszym od niej o 20 lat. Natychmiast spełniły się jej najgorsze obawy. Została przez niego zgwałcona. Gdy spróbował skrzywdzić ją ponownie, swojego oprawcę zabiła. Uciekła do rodziny, ale tam nie uzyskała wsparcia. Została wydana policji, a potem skazana na śmierć. Ta historia z Sudanu poruszyła świat. Teraz amerykańscy dziennikarze dotarli do słów Noury na temat tego, co ją spotkało. Zdjęcia w materiale to inscenizacja. Ona sama nie może opowiedzieć swojej historii - ciągle jest w więzieniu i czeka na cud. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»