"Piekło pochłania Notre Dame", "Serce w popiele". Europejska prasa o pożarze katedry

"Nasz dramat", "Nasza Pani bolesna", "piekło pochłonęło Notre Dame" - to niektóre nagłówki z pierwszych stron największych europejskich gazet. Pożar paryskiej katedry to główny temat, jakiemu poświęcają swoją uwagę media.

CO WIEMY O POŻARZE:



- sygnał o pojawieniu się ognia straż pożarna otrzymała o godzinie 18.50 w poniedziałek;

- w akcji uczestniczyło około 400 strażaków, którzy na wezwanie zareagowali po 6 minutach od zgłoszenia;

- w pierwszej kolejności służby skupiły się na zabezpieczeniu terenu otaczającego katedrę i zapewnieniu bezpieczeństwa turystom i mieszkańców okolicy;

- w kilka godzin ogień opanował dużą część świątyni, doprowadzając do zawalenia się 97-metrowej iglicy, spłonął także dach budynku;

- wewnątrz katedry znajdowały się między innymi XVII-wieczne organy, dzwonnica, gotyckie rozety i witraże, relikwie Męki Pańskiej, a także relikwiarz drzewa Krzyża Świętego;

- z płonącej katedry udało się ocalić między innymi Koronę Cierniową;

- główna struktura katedry została uratowana i zachowana. Ocalono także jej dwie wieże;

- w czasie akcji ranny został jeden ze strażaków;

- rzecznik francuskiej straży pożarnej poinformował, że około godziny 3 nad ranem udało się opanować żywioł i ogień trawiący katedrę jest obecnie "pod kontrolą";

- po godzinie 4 rano we wtorek francuskie media, powołując się na straż pożarną, podały, że ogień został ugaszony;

- prezydent Emmanuel Macron ocenił, że "bitwa nie jest całkowicie wygrana", a "najbliższe godziny będą trudne", zapowiedział też odbudowę zabytku;

- paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry;

- w nocy z poniedziałku na wtorek przesłuchano robotników zaangażowanych w prace remontowe na dachu, gdzie prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia;

- uważana za najbogatszą w kręgach francuskiego biznesu rodzina Pinault ogłosiła, że przeznaczy 100 milionów euro na odbudowę zabytku. Henri Pinault stoi na czele grupy Kering, mającej pod sobą takie marki jak Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen czy Balenciaga.

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonąca katedra. Zdjęcie udostępnione przez francuskie MSW Fot. Ministère de l'Intérieur Fot. Ministère de l'Intérieur

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon PAP/EPA Fot. Ian Langsdon PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Runeła iglica katedry Fot. Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / EastNews Fot. Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / EastNews

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie Katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon PAP/EPA Fot. Ian Langsdon PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon PAP / EPA Fot. Ian Langsdon PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Katedra Notre Dame w płomieniach Fot. Reuters Fot. Reuters

Płonie katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie iglica katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Runeła iglica katedry Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Ludzie obserwują pożar Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Podczas pożaru zawalił się dach katedry Notre Dame Fot. PAP/EPA Fot. PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry z mostów na Sekwanie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie dach katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Ludzie modlą się Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. Yoan Valat/PAP/EPA Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Paryżanie gromadzą się na ulicach Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Przed katedrą zgromadziły się tłumy Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Emmanuel Macron odwiedził Notre Dame po pożarze Fot. PAP/EPA/YOAN VALAT Fot. PAP/EPA/YOAN VALAT

Prezydent Macron w katedrze Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Zniszczony dach katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Prezydent Macron w katedrze Fot. Yoan Valat/PAP/EPA Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat/PAP/EPA Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Strażacy dogaszają pożar Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA













































































































Straż pożarna około godziny 18.50 w poniedziałek otrzymała zgłoszenie o płomieniach, które pojawiły się na dachu zabytkowej paryskiej katedry Notre Dame. W kilka godzin ogień opanował dużą część świątyni, doprowadzając do zawalenia się 97-metrowej iglicy.

Strażacy do późnych godzin nocnych walczyli z pożarem. Jak przekazali około godziny 23 w poniedziałek, udało im się zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji Notre Dame. Z płomieni ocalono także jedną z najcenniejszych relikwii chrześcijańskich, Koronę Cierniową. W zeszłym tygodniu zabrano do oczyszczenia z dachu figury 12 apostołów i czterech Ewangelistów. Według France 24 niemal wszystko, co było do uratowania, zostało wyniesione z płonącego kościoła.

Nad ranem we wtorek francuskie media poinformowały, powołując się na straż pożarną, że pożar katedry Notre Dame został ugaszony.

Część z najważniejszych europejskich tytułów prasowych poświęca temu zdarzeniu pierwsze strony wtorkowych wydań.

Liberation

Na okładce "Liberation" umieszczone zostało zdjęcie z momentu zapadania się płonącej iglicy. "Notre Drame", czyli "nasz dramat" brzmi tytuł na pierwszej stronie gazety.

Le Figaro

Także "Le Figaro" skorzystało ze zdjęcia z momentu łamania się iglicy. Tekst redakcyjny na pierwszej stronie zatytułowano "Notre Dame de la tristesse", czyli "Nasza Pani bolesna".

La Croix

Katolicka gazeta "La Croix" zamieściła zdjęcie z momentu zawalenia się iglicy. Nagłówek na pierwszej stronie brzmi: "Serce w popiele".

The Guardian

Brytyjski "The Guardian" również na swojej "jedynce" umieścił temat pożaru paryskiej katedry. Nagłówek głosi: "Inferno devastates Notre-Dame" ("Piekło pochłania Notre Dame").

The Independent

"The Independent" na pierwszej stronie wtorkowego wydania doniósł: "Notre Dame w płomieniach. Dziewięć wieków historii upadło w zaledwie 63 minuty".

Źródło: elmundo.es "El Mundo"

Hiszpański "El Mundo" poświęcił część pierwszej strony paryskiej tragedii. Tytuł brzmi: "Płomienie w Notre Dame".

Źródło: cnews.fr CNEWS

"Spustoszenie" - podsumowuje krótko francuski portal telewizji CNEWS.

Źródło: thetimes.co.uk The Times

Brytyjski dziennik "The Times" na swojej czołówce ogłosił "Bitwę o ocalenie Notre Dame".

Źródło: leparisien.fr Le Parisien

Le Parisien pisze o "Łzach Notre Dame". Francuski dziennik na wtorek zaplanował 9-stronicowe wydanie specjalne poświęcone pożarowi katedry.

