Ewakuowano już niemal 400 osób. Akcja na wycieczkowcu u wybrzeży Norwegii

Helikoptery ratunkowe do niedzielnego poranka ewakuowały 397 osób z pokładu wycieczkowca Viking Sky, który uległ awarii przy zachodnim wybrzeżu Norwegii. 17 trafiło do szpitala - poinformował przedstawiciel policji Borge Amdam. Statek uruchomione ma już trzy z czterech silników, jednak wciąż wymaga wspomagania.

"Wzięliśmy koce i pojechaliśmy na wybrzeże". Reporter 24 o ewakuacji wycieczkowca - Dostaliśmy... czytaj dalej » Wczesnym rankiem w niedzielę liniowiec, poruszając się prędkością 2-3 węzłów, oddalał się od linii brzegowej usianej niebezpiecznymi rafami w regionie More og Romsdal.

- Spektakularna operacja ewakuacji pasażerów śmigłowcami była kontynuowana w niedzielę rano - powiedział agencji informacyjnej AFP rzecznik prasowy Centrum Ratunkowego na zachodnią Norwegię, Per Fjeld.

- Działają trzy z czterech silników, więc statek może teraz poruszać się sam - dodał.

Jednostka będzie odholowana do portu Molde.

- Było to o tyle dramatyczne, że jednostka nie miała w ogóle silników, a z każdą chwilą dryfowała w kierunku wybrzeża, które tutaj jest skaliste i dosyć zdradliwe. Jeśli chodzi o pogodę, sytuacja wydaje się już opanowana - mówił w rozmowie z TVN24 świadek zdarzenia Krystian Papski.

17 osób trafiło do szpitala

338 z 1373 osób znajdujących się na wycieczkowcu Viking Sky zostało już ewakuowanych śmigłowcami ze statku na ląd, 17 z nich trafiło do szpitala - poinformował przedstawiciel policji Borge Amdam.

Według policji większość pasażerów to Brytyjczycy i Amerykanie.

Według policji większość pasażerów to Brytyjczycy i Amerykanie.

"Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszym pasażerom oraz załodze w ścisłej współpracy z Norweską Strażą Wybrzeża. Kapitan postanowił ewakuować wszystkich gości ze statku helikopterem" - czytamy w oświadczeniu Viking Cruises przesłanym Reuterowi.

"Woda zaczęła wlewać się do środka"

Akcję ratunkową w sobotę wieczorem utrudniał silny wiatr, który według Norweskiego Instytutu Meteorologicznego wiał z prędkością 86 kilometrów na godzinę.

Zdjęcia i filmy publikowane przez pasażerów w mediach społecznościowych pokazują przesuwające się z impetem meble na pokładzie promu i fale osiągające nawet 8 metrów wysokości.

- Jedliśmy lunch, kiedy zaczęło trząść. Wiatr zbił szyby i woda zaczęła wlewać się do środka. To był istny chaos. Podróż śmigłowcem wolałbym zapomnieć - powiedział amerykański pasażer John Curry w rozmowie ze stacją NRK.

- Drzwi wodoszczelne zaczęły przeciekać. Woda zaczęła wlewać się do środka. Teraz mamy wodę tu wszędzie, na podłodze - relacjonował na nagraniu jeden z pasażerów wycieczkowca.

Reporter 24: wzięliśmy koce i pojechaliśmy na wybrzeże

Akcję ratunkową obserwował między innymi pan Krystian, który przebywa w Norwegii na urlopie. Jak relacjonował, w hotelu, w którym przebywa dowiedział się, że prom ma problemy z wypłynięciem.

- Dostaliśmy bardzo szybko informację od znajomych, że prawdopodobnie będzie potrzebna pomoc, dlatego wzięliśmy koce i pojechaliśmy na wybrzeże, zobaczyć co się dzieje. Na miejscu było bardzo dużo ludzi, wszyscy czekali na rozwój wypadków. To był sam początek, kiedy pierwszy śmigłowiec podleciał do statku wycieczkowego - relacjonował Reporter 24.

- Najpierw kilka jednostek pływających próbowało się dostać w pobliże tego statku, jednak z powodu wiatru nie byli podejmowani żadni ludzie do ewakuacji, śmigłowce podlatywały i próbowały oprzeć się kołami i zawisnąć w powietrzu tuż nad kominem. Stamtąd ludzie zostali podejmowani na linach - dodał.

Oprócz statku wycieczkowego problemy miały również inne jednostki. Przez trudne warunki atmosferyczne zawrócono do brzegu dwa statki należące do Norweskiego Towarzystwa Ratownictwa Morskiego. Ewakuowano także inny statek - frachtowiec z dziewięcioosobową załogą, co nieznacznie opóźniło akcję na statku wycieczkowym.

Wszystkie zespoły poszukiwawczo-ratownicze w akcji

Zatoka Hustadvika słynie z silnych sztormów, wielu skalistych wysepek i podwodnych raf.

Norwegia rozważa jednak poprawę bezpieczeństwa dla osób podróżujących wzdłuż jej rozległego wybrzeża. Powstał plan budowy gigantycznego tunelu oceanicznego przez skały w pobliżu miejsca, w którym dryfował statek.

Zbudowany w 2017 roku statek należy do Viking Ocean Cruises, części grupy Viking Cruises założonej przez norweskiego miliardera Torsteina Hagena.

Jak poinformował rzecznik, w akcje są zaangażowane wszystkie zespoły poszukiwawczo-ratownicze w regionie, w tym 60 ochotników z Norweskiego Czerwonego Krzyża.

